ЭКОНОМИКА РБ

УСТАВНОЙ ФОНД СЗАО «КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА» УВЕЛИЧИТСЯ

11:23 30.08.2021 Уставной фонд СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» увеличится. Такое решение приняли акционеры компании на заседании 27 августа. Как сообщает сайт ИП «Великий камень», уставный фонд компании увеличится за счет эмиссии акций дополнительного выпуска.