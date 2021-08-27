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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПРИ СОЗДАНИИ ГОСКОРПОРАЦИЙ БЕРЕТ ПРИМЕР С КИТАЯ - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР


11:14 30.08.2021

Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.

По его словам, вопрос преобразования концерна "Белгоспищепром" долго обсуждался.

"Времена меняются и надо трансформироваться и нам, чтобы быть более успешными и эффективными. Одна из возможных госкорпораций - это на основе Белгоспищепрома. Не факт, что это будет какая-то единая корпорация по пищевой промышленности. Может, это будет кондитерская корпорация плюс алкогольная корпорация, т.е. тут еще ученые ломают копья и менеджеры определяют, как лучше и более эффективно выстроить всю систему. Но за основу мы, конечно, берем госкорпорации Китая как один из успешных примеров", - сказал он.

Александр Субботин отметил, что они более агрессивны на всех рынках, имеют государственную часть и государственную поддержку, но они более свободны в принятии решений, более раскрепощены, могут экономически как-то рисковать, входя на рынок, захватывая рынки.

"И, конечно же, самое основное - это централизация управления, чтобы они были в одних руках, чтобы мы не толкались не только на внешних, но и на внутреннем рынке. И экономили даже в единых подходах, единой службе маркетинга и так далее, т.е. подходов много хотим заложить. Но как это сейчас будет, еще даже я до конца не готов ответить, потому что даже через Академию наук мы пошли прорабатывать этот вопрос. И они в начале сентября заканчивают свою научно-исследовательскую работу и будут защищать ее, предлагая варианты, как мы можем выстроить эту систему, - рассказал Александр Субботин. - Поэтому госкорпорация - это не панацея. Но, возможно, это один из вариантов, куда мы дальше будем трансформировать".
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