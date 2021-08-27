Доля местных топливно-энергетических ресурсов по организациям ГПО «Белэнерго» за январь-июнь 2021 года составила 2,2%, доля возобновляемых источников энергии - 1,3%.

Как сообщается на сайте ГПО «Белэнерго», потребление электроэнергии за 1 полугодие текущего года возросло относительно аналогичного периода 2020 года на 7,9%, выработка электроэнергии энергоисточниками ГПО «Белэнерго» также возросла относительно аналогичного периода прошлого года на 10,1%, а отпуск тепловой энергии за 1 полугодие текущего года составил 116,0 % к соответствующему периоду 2020 года.

Снижены удельные расходы условного топлива: на отпуск электрической энергии этот показатель составил 227,4 г/кВт•ч (ниже на 2,7 г/кВт•ч, чем в прошлом году), на отпуск тепловой энергии - 165,64 кг/Гкал (ниже на 0,72 кг/Гкал).

Технологический расход тепловой энергии на ее транспорт в сетях ниже уровня соответствующего периода 2020 года на 0,78 процентных пункта, технологический расход электрической энергии на ее транспорт в электрических сетях по ГПО «Белэнерго» также ниже на 0,02%.

Ключевые показатели по экспорту товаров и услуг выполнены. Целевой показатель по энергосбережению в целом по ГПО «Белэнерго» при задании 32,0 составил 50,3 тыс. тонн условного топлива.