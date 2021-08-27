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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В IV МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ «НЕФТЕХИМИЯ-2021»
10:28 30.08.2021
ОАО «Гродно Азот» примет участие в IV Международном научно-техническом и инвестиционном форуме «Нефтехимия-2021», который пройдет в ноябре 2021 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, форум проводится с целью обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, определения особо значимых направлений развития промышленности республики, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.
В рамках форума будет организована выставке инновационной продукции и научно-технических разработок в области химических технологий и нефтегазопереработки.
Форум «Нефтехимия-2021» организован БГТУ при поддержке концерна «Белнефтехим», министерств промышленности и образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.
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