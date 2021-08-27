ОАО «Гродно Азот» примет участие в IV Международном научно-техническом и инвестиционном форуме «Нефтехимия-2021», который пройдет в ноябре 2021 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, форум проводится с целью обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, определения особо значимых направлений развития промышленности республики, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.

В рамках форума будет организована выставке инновационной продукции и научно-технических разработок в области химических технологий и нефтегазопереработки.

Форум «Нефтехимия-2021» организован БГТУ при поддержке концерна «Белнефтехим», министерств промышленности и образования Беларуси, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.