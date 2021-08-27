ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА 1 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ

09:37 30.08.2021 МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. 1 сентября 2021 года состоится прямая телефонная линия директора ГП «Столичный транспорт и связь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы относительно работы пассажирского транспорта Минска можно будет с 09:00 до 11:00 по телефону (017) 219-85-13.