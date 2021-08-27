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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА 1 СЕНТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
09:37 30.08.2021
МИНСК, 30 августа /ЭКОПРЕСС/. 1 сентября 2021 года состоится прямая телефонная линия директора ГП «Столичный транспорт и связь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы относительно работы пассажирского транспорта Минска можно будет с 09:00 до 11:00 по телефону (017) 219-85-13.
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