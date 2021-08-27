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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАМАЛЧИВАТЬСЯ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ


09:25 30.08.2021

Проблемные вопросы предприятий и отраслей не должны замалчиваться на фоне положительных тенденций экономического развития района. Об этом 27 августа 2021 г. заявил министр экономики Александр Червяков на заседании Вилейского райисполкома во время обсуждения итогов работы экономики региона за первое полугодие текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в целом в районе используются возможности для социально-экономического развития, которые предоставляет текущая благоприятная конъюнктура. И за счет этого отмечаются положительные тенденции: стабилен уровень занятости, растет заработная плата, регион работает с чистой прибылью.

В тоже время для сохранения этих тенденций необходимо мобилизовать дополнительные резервы.

«Вилейский район находится в выгодных условиях: близость столицы, есть ресурсы, потенциал и компетенции для развития промышленности, в частности ее высокотехнологичного сегмента.

И, конечно, туриндустрия. Уникальное природное богатство и историко-культурное наследие делают район привлекательным центром для туризма. Рядом находится Национальный парк «Нарочанский». В совокупности все это формирует благоприятные условия для создания в районе туристического кластера – места отдыха белорусов и иностранных гостей», – отметил министр экономики.

Кроме того, по мнению Александра Червякова, развитие района сдерживает неэффективная работа отдельных организаций. Просрочено около четверти кредиторской и дебиторской задолженности, десятая часть задолженности по кредитам и займам.

«Требуется активно продолжать работу в соответствии с Планом действий по снижению долговой нагрузки.

Здесь особую роль должны играть местные комиссии в части предупреждения неплатежеспособности предприятий и принятия мер по улучшению финансового состояния.

В этом направлении следует усилить работу местной вертикали власти, не делая различия между государственными и частными предприятиями. Задача – сберечь наш ключевой ресурс – трудовой актив. Эффективность его использования определяется достойной заработной платой», – подчеркнул министр экономики.

При обсуждении мер стимулирования инвестиционной активности в Вилейском районе Александр Червяков призвал активнее применять индивидуальный подход к каждому инвестору: «Должны быть регулярные встречи с бизнесом и оперативное решение в открытом диалоге возникающих вопросов».

Во время заседания поднимался вопрос неоправданной продолжительности процедуры по регистрации земельного участка для реализации инвестпроекта, на которую тратится 8-9 месяцев. Такой подход недопустим.

Министр экономики констатировал, что каждая из обозначенных на заседании райисполкома проблем должна найти «развязку» в Программе социально-экономического развития Вилейского района на пятилетку. Тем самым будут созданы условия для стабильной работы экономики – это гарантированный рост доходов, эффективная занятость, высокие стандарты социальной защиты населения.
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