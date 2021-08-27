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ЭКОНОМИКА РБ
АДМИНИСТРАТОРОМ ЗОНЫ BY С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СТАНЕТ КОМПАНИЯ BECLOUD
17:50 27.08.2021
СООО «Белорусские облачные технологии» с 1 января 2022 года будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ. Об этом сообщает компания со ссылкой на приказ ОАЦ №138 от 25 августа 2021 года.
В настоящее время в национальной доменной зоне .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 тыс. доменов.
Последние 10 лет ООО «Надежные программы» (hoster.by) выступает техническим администратором национальной доменной зоны. Компания отвечает за работу национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ: от поддержки реестра и DNS-серверов до проведения благотворительных аукционов доменов.
СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка — beCloud) создана в 2013 году. 51% акций компании принадлежит государству.
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