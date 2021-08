ЭКОНОМИКА РБ

АДМИНИСТРАТОРОМ ЗОНЫ BY С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА СТАНЕТ КОМПАНИЯ BECLOUD

17:50 27.08.2021 СООО «Белорусские облачные технологии» с 1 января 2022 года будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ. Об этом сообщает компания со ссылкой на приказ ОАЦ №138 от 25 августа 2021 года. В настоящее время в национальной доменной зоне .BY и .БЕЛ зарегистрировано около 150 тыс. доменов. Последние 10 лет ООО «Надежные программы» (hoster.by) выступает техническим администратором национальной доменной зоны. Компания отвечает за работу национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ: от поддержки реестра и DNS-серверов до проведения благотворительных аукционов доменов. СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка — beCloud) создана в 2013 году. 51% акций компании принадлежит государству.