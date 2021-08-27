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ЭКОНОМИКА РБ
В ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО БЕСПЛАТНОМУ ПРАВОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
17:45 27.08.2021
В День знаний 1 сентября в Минске на базе библиотеки юридического факультета БГУ (ул. Ленинградская, 8, 1 этаж) пройдет акция «Доступное право» по бесплатному правовому консультированию студентов столичных вузов.
Мероприятие организуется по инициативе Министерства юстиции при поддержке Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Белорусской нотариальной палаты и Белорусского государственного университета.
Юристы Министерства юстиции, адвокаты, нотариусы с 12.00 до 15.00 проконсультируют студентов высших учебных заведений, а для тех, кто не сможет прийти в указанный день и время, будет доступно онлайн-консультирование. Для этого необходимо направить свой вопрос на адрес электронной почты Юридической клиники БГУ ().
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, спектр вопросов, с которым студенты могут обратиться к юристам в этот день, широкий: это и социальная поддержка обучающихся, и трудовое, гражданское, семейное, жилищное право, и вопросы, связанные с совершением нотариальных действий, с регистрацией бизнеса, с порядком взыскания задолженности по исполнительным документам.
С учетом эпидемиологической обстановки при организации консультирования будет уделено внимание соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
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