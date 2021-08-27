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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА 135 ТЫС. РУБЛЕЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И 670 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


17:24 27.08.2021

Руководители фирмы по производству и установке окон и дверей недоплатили более 135 тыс. рублей страховых взносов и свыше 670 тыс. рублей налогов. Факты уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, работникам фирмы, зарегистрированной в Могилевском районе, на протяжении 2016-2019 годов выплачивалась заработная плата «в конверте». Всего «серую» зарплату на общую сумму более 395 тыс. рублей получали 49 работников коммерческого предприятия. С этих выплат не был уплачен в бюджет подоходный налог в размере свыше 50 тыс. рублей и обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения в размере более 135 тыс. рублей.

Также в деятельности предприятия выявлены факты искусственного дробления бизнеса и неправомерного использования упрощенной системы налогообложения. С этой целью руководством компании были созданы 2 аффилированных коммерческих субъекта хозяйствования.

Выяснилось, что заказы на изготовление и установку изделий из ПВХ и полученная от выполнения этих работ выручка распределялись между 3 компаниями (основным предприятием и 2 созданными субъектами), что позволяло им неправомерно применять упрощенную систему налогообложения и не платить налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Причиненный государству ущерб превысил 620 тыс. рублей.

Следует отметить, что деятельностью всех 3 субъектов хозяйствования руководили одни и те же должностные лица, а работы выполняли одни и те же специалисты.

По материалам УДФР КГК по Могилевской области областным управлением Следственного комитета в отношении должностных лиц коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов.
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