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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА 135 ТЫС. РУБЛЕЙ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И 670 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:24 27.08.2021
Руководители фирмы по производству и установке окон и дверей недоплатили более 135 тыс. рублей страховых взносов и свыше 670 тыс. рублей налогов. Факты уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, работникам фирмы, зарегистрированной в Могилевском районе, на протяжении 2016-2019 годов выплачивалась заработная плата «в конверте». Всего «серую» зарплату на общую сумму более 395 тыс. рублей получали 49 работников коммерческого предприятия. С этих выплат не был уплачен в бюджет подоходный налог в размере свыше 50 тыс. рублей и обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения в размере более 135 тыс. рублей.
Также в деятельности предприятия выявлены факты искусственного дробления бизнеса и неправомерного использования упрощенной системы налогообложения. С этой целью руководством компании были созданы 2 аффилированных коммерческих субъекта хозяйствования.
Выяснилось, что заказы на изготовление и установку изделий из ПВХ и полученная от выполнения этих работ выручка распределялись между 3 компаниями (основным предприятием и 2 созданными субъектами), что позволяло им неправомерно применять упрощенную систему налогообложения и не платить налоги на добавленную стоимость и на прибыль. Причиненный государству ущерб превысил 620 тыс. рублей.
Следует отметить, что деятельностью всех 3 субъектов хозяйствования руководили одни и те же должностные лица, а работы выполняли одни и те же специалисты.
По материалам УДФР КГК по Могилевской области областным управлением Следственного комитета в отношении должностных лиц коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых взносов.
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