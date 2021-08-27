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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ БОЛЕЕ 20 ТОНН ЗАМОРОЖЕННЫХ СУБПРОДУКТОВ
17:09 27.08.2021
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси замороженных субпродуктов, для перемещения которых необходим ветеринарный сертификат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал в адрес одной из минских фирм через пункт пропуска «Бенякони».
Согласно представленным сведениям, в машине литовского перевозчика из ЕС перевозилось более 20 тонн замороженной говяжьей печени. Водитель также представил ветеринарный сертификат Королевства Бельгия, который, как показала дальнейшая проверка, оказался недействительным – европейским государством данный документ не выдавался.
В соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь Гродненской региональной таможней начат административный процесс, санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Субпродукты стоимостью более 65 тыс. рублей возвращены на сопредельную территорию.
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