Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси замороженных субпродуктов, для перемещения которых необходим ветеринарный сертификат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал в адрес одной из минских фирм через пункт пропуска «Бенякони».

Согласно представленным сведениям, в машине литовского перевозчика из ЕС перевозилось более 20 тонн замороженной говяжьей печени. Водитель также представил ветеринарный сертификат Королевства Бельгия, который, как показала дальнейшая проверка, оказался недействительным – европейским государством данный документ не выдавался.

В соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь Гродненской региональной таможней начат административный процесс, санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Субпродукты стоимостью более 65 тыс. рублей возвращены на сопредельную территорию.