В январе-июле 2021 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 1550 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 137,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 57,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 51,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 36,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,3% от общего ввода по области.