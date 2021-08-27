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ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНОВРЕМЕННУЮ МАТПОМОЩЬ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ 98 ТЫС. МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ


16:23 27.08.2021

Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 98 тыс. многодетных семей на 195 тыс. детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, общая сумма выплат составила 13,4 млн рублей.

В целом по республике охват единовременной материальной помощью составил 91% от общего числа многодетных семей, воспитывающих детей-школьников. Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи.

Максимальный размер выплат на каждого школьника – 30% бюджета прожиточного минимума, действующего в июле 2021 года (81,9 рубля). Конкретный размер устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от финансовых возможностей каждого региона.

Малообеспеченные семьи (в том числе многодетные), воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Такую помощь уже получили 3 тыс. семей на 7,5 тыс. детей на сумму более 4 млн. рублей.

По месту работы за счет профсоюзных организаций помощь получили 15,8 тыс. семей на 28,5 тыс. детей на сумму 1,5 млн. рублей, за счет средств нанимателей – 17,6 тыс. семей на 32,8 тыс. детей на сумму 2,6 млн. рублей.

В августе по всей стране продолжаются благотворительные акции, ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника» и др., организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями.

Гуманитарная, благотворительная и иные виды помощи оказаны 5,4 тыс. семей из социально уязвимых категорий на 12,2 тыс. детей на сумму 290 тыс. рублей.

Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму 22 млн. рублей.
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