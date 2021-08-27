Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 августа 2021 года выросло до 476,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 476 тыс. 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 469 тыс. 569 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1733 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3735 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1862 человека, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 442 теста. Всего в стране проведено 7 млн 739 тыс. 587 тестов.

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,33 млн человек прошли полный курс вакцинации.