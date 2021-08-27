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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1,9%, ОПТОВЫЙ – НА 8,5%
15:40 27.08.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 2893,4 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,4 рубля против 11,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 2645,9 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1809,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января-июля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 120 млн рублей, или 118,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
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