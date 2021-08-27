В Могилевской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 2893,4 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,4 рубля против 11,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 2645,9 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 1809,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января-июля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 120 млн рублей, или 118,1% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.