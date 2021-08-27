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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 38% КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
15:15 27.08.2021
В Брестской области числится 45949 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 9633 организации и 36316 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, за январь-июль 2021 года поступления в бюджет от данной группы плательщиков составили 441,4 млн рублей и увеличились на 16,5 млн рублей в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста – 104,6%.
Организациями – субъектами малого предпринимательства (с численностью работников до 100 человек включительно) перечислено в бюджет 238,8 млн рублей (темп роста 102%). Их количество составило 9308 единиц.
От 325 организаций – субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек включительно) поступило в бюджет области 142,9 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года платежи увеличились на 6,6%, или на 8,8 млн рублей.
Индивидуальными предпринимателями уплачено 59,7 млн рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 105,2%, или платежи выросли на 2,9 млн рублей.
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