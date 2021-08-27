У Национального аэропорта Минск появился новый партнер – сервис Флай Шаттл. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

Согласно информации, сервис Флай Шаттл – это заказ индивидуального трансфера под рейс вылета от дома до Национального аэропорта Минск и из аэропорта до дома по единой демократичной цене 15 рублей на человека в/из Минска.

Доставка осуществляется комфортными просторными автомобилями на 8 мест с увеличенным багажным отделением.

Заказать и оплатить доставку в аэропорт можно, посетив страницу оформления трансфера. Доступна онлайн оплата по карте.

Сбор пассажиров начинается за 4 часа до авиарейса. Сервис обеспечивает прибытие в Национальный аэропорт Минск за 2 часа до вылета авиарейса.

Ориентировочное время в дороге от дома до аэропорта - от 50 до 80 минут.

В данный момент сервис для заказа трансфера в/из Национальный аэропорт Минск доступен для адресов Минска. Со временем он заработает по всем областным городам Беларуси.