ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СЕРВИС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА ОТ ДОМА ДО НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК


15:12 27.08.2021

У Национального аэропорта Минск появился новый партнер – сервис Флай Шаттл. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

Согласно информации, сервис Флай Шаттл – это заказ индивидуального трансфера под рейс вылета от дома до Национального аэропорта Минск и из аэропорта до дома по единой демократичной цене 15 рублей на человека в/из Минска.

Доставка осуществляется комфортными просторными автомобилями на 8 мест с увеличенным багажным отделением.

Заказать и оплатить доставку в аэропорт можно, посетив страницу оформления трансфера. Доступна онлайн оплата по карте.

Сбор пассажиров начинается за 4 часа до авиарейса. Сервис обеспечивает прибытие в Национальный аэропорт Минск за 2 часа до вылета авиарейса.

Ориентировочное время в дороге от дома до аэропорта - от 50 до 80 минут.

В данный момент сервис для заказа трансфера в/из Национальный аэропорт Минск доступен для адресов Минска. Со временем он заработает по всем областным городам Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
валюта курс
EUR 2.9593
USD 2.5137
RUB 3.3988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9591 -0.0002
USD 2.5175 +0.0038
RUB 3.4029 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9580
USD 2.5110 2.5170
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1770
EUR/RUB 86.9000 87.2500
USD/RUB 73.9000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте