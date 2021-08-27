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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ СЕРВИС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСФЕРА ОТ ДОМА ДО НАЦИОНАЛЬНОГО АЭРОПОРТА МИНСК
15:12 27.08.2021
У Национального аэропорта Минск появился новый партнер – сервис Флай Шаттл. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.
Согласно информации, сервис Флай Шаттл – это заказ индивидуального трансфера под рейс вылета от дома до Национального аэропорта Минск и из аэропорта до дома по единой демократичной цене 15 рублей на человека в/из Минска.
Доставка осуществляется комфортными просторными автомобилями на 8 мест с увеличенным багажным отделением.
Заказать и оплатить доставку в аэропорт можно, посетив страницу оформления трансфера. Доступна онлайн оплата по карте.
Сбор пассажиров начинается за 4 часа до авиарейса. Сервис обеспечивает прибытие в Национальный аэропорт Минск за 2 часа до вылета авиарейса.
Ориентировочное время в дороге от дома до аэропорта - от 50 до 80 минут.
В данный момент сервис для заказа трансфера в/из Национальный аэропорт Минск доступен для адресов Минска. Со временем он заработает по всем областным городам Беларуси.
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