|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УПАЛИ НА 5%
14:44 27.08.2021
В январе-июле 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 11,9 млн тонн грузов, или 95% к январю-июлю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1396,4 млн тонно-километров, или 102,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 82,5 млн человек, или 92,1% к январю-июлю 2020 г.
Пассажирооборот в январе-июле 2021 г. составил 523,2 млн пассажиро-километров, или 88,7% к соответствующему периоду 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.08.2021
Курсы в банках
на 27.08.2021
Конвертация в банках
на 27.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте