В январе-июле 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 11,9 млн тонн грузов, или 95% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1396,4 млн тонно-километров, или 102,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 82,5 млн человек, или 92,1% к январю-июлю 2020 г.

Пассажирооборот в январе-июле 2021 г. составил 523,2 млн пассажиро-километров, или 88,7% к соответствующему периоду 2020 года.