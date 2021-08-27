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ЭКОНОМИКА РБ
НАРУШЕНИЯ ПРИ АРЕНДЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВЫЯВЛЕНЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
14:10 27.08.2021
Органы прокуратуры Брестской области проверили соблюдение природоохранного законодательства при аренде и использовании водных объектов для целей рыболовства и рыбоводства.
На территории области имеется 15 арендаторов-рыболовов, а также 98 арендаторов, использующих пруды для целей товарного (или) рекреационного рыбоводства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, проверка показала, что не все субъекты хозяйствования выполняли предусмотренные договорами обязательства.
Вскрыты случаи невнесения платы более двух раз подряд, незарыбления рыболовных угодий с периодичностью и в объемах, установленных в рыбоводно-биологическом обосновании, необеспечения квоты вылова рыбы.
Например, отдельные арендаторы в Кобринском районе недобросовестно платили за пользование водными объектами, при этом райисполком не принял мер по ее взысканию.
Допускались нарушения и при оформлении документов. Так, при передаче 29 водных объектов Каменецкого района для товарного рыболовства и рыбоводства в рекреационных целях в актах ничего не сообщалось о мероприятиях по использованию рыбных ресурсов, обязательствах по вселению рыбы при возврате поверхностного водного объекта, возмещении стоимости рыбных ресурсов в денежном эквиваленте в местный бюджет.
К слову, арендаторы-рыбоводы Барановичского, Брестского, Каменецкого и иных районов не вселяли должным образом рыбу в поверхностные водные объекты, содержали и разводили ее с нарушением объемов и сроков, предусмотренных в планах соответствующих мероприятий.
В деятельности иных арендаторов прокуратура установила факты несоблюдения обязательств по созданию минимальных условий для вылова рыбы гражданами.
По результатам проверки прокуроры Брестчины уже внесли 20 актов надзора, в которых потребовали устранить выявленные нарушения.
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