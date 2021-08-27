В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 7276,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,7% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 90,3%, в обрабатывающей промышленности – 106,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,5% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,8%.