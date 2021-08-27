Организации холдинга «Белресурсы» за январь-июль экспортировали продукции на $15 316,2 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта составил 156,42% к 2020 году при задании 104,6%.

Рентабельность продаж составила 6,45% при доведенном задании 3,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 2,26%.

Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» составила 11 285,8 тыс. рублей при доведенном задании 3 711,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль выросла на 239,2%.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам за 7 месяцев 2021 года составила 344,6 млн рублей и возросла на 118% к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 247,7 млн рублей, или 92,0 % к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 106,7 % к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 22 241,5 тыс. рублей при доведенном задании 13 573,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации выросла на 181,9%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 144 тыс. рублей на 1 работника, или 119,7 % к 2020 году, по добавленной стоимости –24,6 тыс. рублей на 1 работника, или 139,7% к 2020 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-июль 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,070, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,280.

По итогам работы за январь-июль 2021 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 12 организаций: ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «БЕЛХИМ», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Минскконтракт», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Белпромтара», ОАО «Электрум», ОАО «БЗПИ», ОАО «Белресурсы».