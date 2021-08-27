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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 2% ДО 72,7%
13:14 27.08.2021
В торговых объектах республики реализуется продукция широкого круга отечественных производителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств. Это отметил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Михаил Жигало.
По его словам, доля реализации отечественной плодоовощной продукции в первом полугодии 2021 года увеличилась на 2% до 72,7%. Продажа картофеля выросла на 16,4% и составила 40,8 тыс. тонн, капусты белокочанной – на 5,7% до 24,9 тыс. тонн, томатов – на 5,5% до 25,7 тыс. тонн.
В текущем году механизм заключения долгосрочных договоров на поставку плодовоовощной продукции будет являться приоритетным вектором совершенствования направлений работы производителей и субъектов торговли. Результатом должно стать гарантированное обеспечение потребительского рынка отечественной свежей плодоовощной продукцией.
В настоящее время МАРТ сформирован перечень крупных торговых сетей (имеющих 10 и более торговых объектов), выразивших готовность на долгосрочное сотрудничество с отечественными производителями, а также разработан проект типового долгосрочного договора.
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