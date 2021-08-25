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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗВЕСТНЫЙ В ГРОДНО МАГАЗИН «РАТУШНЫЙ» СНОВА ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
12:42 27.08.2021
Известный в Гродно магазин «Ратушный» (ул. Советская, 1) снова открыл двери для покупателей. Об этом сообщает Тelegram-канал концерна «Беллегпром».
Первоначально «Ратушный» планировали закрыть навсегда, но владельцы в лице ЗАО «ГродноТоргСервис» все-таки приняли решение перезапустить популярное место торговли.
Более того, теперь «Ратушный» - территория белорусских брендов: там работают фирменный магазин обувной фабрики «Неман», представлены самые востребованные белорусские торговые марки – «Беларускі лён», «Фарфор Белой Руси», «Блакіт», «Світанак» и другие.
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