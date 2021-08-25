ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 2,1%

12:27 27.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-июль 2021 года в текущих ценах составил 7229,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 2,1% к уровню января-июля 2020 г.