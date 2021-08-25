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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНОЙ ВЕБИНАР ПРОЕКТА БЕЛТПП «ЭКСПОРТ ONLINE» СОСТОЯЛСЯ ПРИ УЧАСТИИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
12:11 27.08.2021
Представители администрации СЭЗ «Гродноинвест» приняли участие в вебинаре проекта БелТПП «Экспорт online» на тему «Торговля строительными материалами 4.0: возможности выхода на европейский рынок», который прошел 26 августа 2021 г.
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках мероприятия был представлен обзор европейской региональной электронной площадки bobbie.de, обсуждались принципы работы и доступные механизмы продвижения, возможности коммуникации с заказчиками, дополнительные сервисы и комиссии площадки, перспективы перевода торговли строительными материалами в цифровой формат и успешные кейсы компаний из стран ЕАЭС.
Спикером на мероприятии выступил директор направления электронной коммерции ООО «Виконн» - официального представителя bobbie Germany GmbH в России, Беларуси, Казахстане и Армении.
«Экспорт online» - это новый проект Белорусской торгово-промышленной палаты, основной задачей которого является содействие выходу белорусских производителей на зарубежные электронные платформы — ключевые точки роста экспортной торговли в современных условиях.
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