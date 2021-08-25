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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,4%


11:38 27.08.2021

В январе-июле 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1221,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1167,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 107,2 тыс. тонн, молока – 432,6 тыс. тонн, яиц получено 198 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,7% молока и 77,8% производства яиц.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 530,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 171,4 тыс. голов. Численность свиней составила 125,1 тыс. голов.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 43,7% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2020 г. – 19,6%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 412,8 тыс. тонн при средней урожайности 30,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 590,3 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 504,2 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 10,4 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 12,7 центнера.
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