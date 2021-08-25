ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ЕАЭС – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР


11:27 27.08.2021

Заместитель премьер-министра Александр Субботин прокомментировал журналистам введенный запрет на экспорт зерна из Беларуси.

"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства.

Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

"Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".

Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт.

"Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.

Как сообщалось ранее, Совет министров установил запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года № 482, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Также нововведение затронет порядок провоза семян рапса.

Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства, которые являются членами ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.

Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений Правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.08.2021
валюта курс
EUR 2.9593
USD 2.5137
RUB 3.3988
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9432 +0.0019
USD 2.5058 -0.0007
RUB 3.3990 +0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9540 2.9620
USD 2.5110 2.5170
RUB 3.3900 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 27.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1178.0000
EUR/RUB 87.0000 87.4000
USD/RUB 73.9000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте