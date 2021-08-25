Заместитель премьер-министра Александр Субботин прокомментировал журналистам введенный запрет на экспорт зерна из Беларуси.

"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства.

Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза.

"Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".

Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт.

"Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.

Как сообщалось ранее, Совет министров установил запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года № 482, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Также нововведение затронет порядок провоза семян рапса.

Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства, которые являются членами ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.

Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений Правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.

Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.