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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОМИМУЩЕСТВО БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛО НОВУЮ ПРИМЕРНУЮ ФОРМУ УСТАВА ОАО
11:12 27.08.2021
Государственным комитетом по имуществу в рамках осуществления методического руководства деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ с госучастием разработана примерная форма устава открытого акционерного общества с учетом корректировки законодательства, в том числе положений Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных обществах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, особенностью примерной формы устава является то, что она предоставляет свободу выбора акционерным обществам и органам, осуществляющим владельческий надзор, по определению конкретных положений устава, так как содержит диспозитивные нормы, предусмотренные Законом о хозяйственных обществах.
К таким нормам относятся: порядок организации работы органов управления общества, в том числе разграничение их компетенции, определение кворума для принятия решений, установление отдельных сроков для организации работы по созыву и проведению общих собраний акционеров и заседаний наблюдательного совета общества и др.
В связи с этим внесение изменений в устав конкретного акционерного общества должно осуществляться с учетом специфики его деятельности. Закрепляемые нормы должны способствовать принятию органами управления общества взвешенных и своевременных решений, направленных на защиту интересов как самого общества, так и его акционеров.
С текстом примерной формы устава можно ознакомиться здесь.
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