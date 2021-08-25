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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 2,5%


10:53 27.08.2021

Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2021 г. составили 102,5% к уровню января-июня 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 28,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,4%.
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