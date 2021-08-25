За январь-июль 2021 года поступления в бюджет от применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) плательщиков Витебской области составили 71,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, это на 8,8 млн рублей больше поступлений за соответствующий период 2020 года, темп роста в действующих ценах составил 114,1%.

За январь-июль 2021 года упрощенную систему налогообложения применили 21502 плательщика, что на 1325 плательщиков больше чем за аналогичный период прошлого года, из них количество организаций - 5820 и индивидуальных предпринимателей - 15682.

Доля применяющих упрощенный порядок налогообложения организаций в общем количестве организаций составляет 33,7%. Удельный вес индивидуальных предпринимателей в общем количестве – 65,4%.