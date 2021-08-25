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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТСЯ ДЕФИЦИТ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА


09:38 27.08.2021

В Беларуси ожидается дефицит фуражного зерна. Об этом сообщил 26 августа заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин, комментируя журналистам ход уборочной кампании и виды на урожай.

"По зерну можно сказать, что хуже, чем мы планировали раньше. Где-то мы недобираем больше миллиона тонн именно по зерновому клину. Но достаточно неплохая стоит кукуруза. И часть даже посевов переводится в зерно (речь о том, что часть посевов кукурузы уберут не на силос, а именно на зерно). За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн т кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - рассказал вице-премьер, слова которого приводятся на сайте правительства.

Тем не менее, все равно будет определенный дефицит фуражного зерна.

"Именно фуражного. Мы не говорим, что будет какой-то дефицит продовольственного зерна, для госзаказа. Здесь можно быть совершенно спокойными. Уже госзаказ выполнен на 93%, по-моему, на сегодняшнее утро. Поэтому мы будем с хлебом. Это 100%", - заверил Александр Субботин.

Что касается нужд животноводства, то отмечается дефицит свежего зерна.

"Но у нас есть переходный остаток 560 тыс. т, жмых, который мы получим от переработки маслосемян рапса, у нас есть жом от сахарной свеклы, которая пойдет. Вот этими позициями мы все недостачи перекроем", - успокоил вице-премьер.

Он рассказал, что в России придется закупать немного зерна. Это связано с введением в строй производств Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Там будет углубленная переработка зерна - получение витаминов, ферментов, крахмалов и так далее. И чтобы выпускать всю линейку продукции, нужно зерно, которое у нас просто не растет физически по ряду параметров: не та температура, клейковина. Поэтому незначительную часть мы будем закупать в России. Ну а в целом обойдемся тем, что наросло у нас", - сказал Александр Субботин.

Согласно последней актуальной информации Минсельхозпрода, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры убраны в Беларуси с 96,4% площадей. Намолочено почти 6,3 млн т зерна. Прошлогодний намолот на этот момент составлял почти 7,5 млн т. Ниже в этом году и средняя урожайность - 30,8 ц/га против 37,3 ц/га в прошлом году. Поставки зерна в счет госзаказа, по данным министерства, выполнены более чем на 90%.
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