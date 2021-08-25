За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,4%, рентабельность продаж – 6,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 3392,5 млн рублей, в том числе просроченная – 994,9 млн рублей, или 29,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 6280 млн рублей, в том числе просроченная – 1109,9 млн рублей, или 17,7% от общего объема кредиторской задолженности.