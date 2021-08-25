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ЭКОНОМИКА РБ
В СИСТЕМУ РАСЧЕТОВ «МТС ДЕНЬГИ» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
17:53 26.08.2021
В систему расчетов «МТС Деньги» внесены изменения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, с 1 сентября 2021 года со стороны банка-эмитента ОАО «Банк Дабрабыт» изменятся тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц в системе расчетов электронными деньгами «МТС Деньги».
С обновленными тарифами ОАО «Банк Дабрабыт» можно ознакомиться на сайте компании.
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