В систему расчетов «МТС Деньги» внесены изменения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, с 1 сентября 2021 года со стороны банка-эмитента ОАО «Банк Дабрабыт» изменятся тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц в системе расчетов электронными деньгами «МТС Деньги».

С обновленными тарифами ОАО «Банк Дабрабыт» можно ознакомиться на сайте компании.