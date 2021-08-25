Общее число объектов на рынке загородной недвижимости в Минском районе в июле 2021 года по сравнению с июнем уменьшилось на 0,6%.

Как пишет Realt.by, снижение прослеживалось по всем типам недвижимости. Особенно заметно — у современных домов (построены после 2010) и участков, которых по сравнению с июнем стало меньше на 3% и 1,5% соответственно. Число дач уменьшилось на 0,8%. Исключением стали лишь «недострои», количество которых в базе за месяц увеличилось на 0.5%.

В наибольшей степени объем предложения сократился в пределах 10-25 км от Минска (-1%). В ближайшем пригороде столицы и на удалении в 25−50 км число выставленных на продажу объектов за месяц почти не изменилось.

Активность покупателей на рынке также снизилась: число сделок в Минском районе по сравнению с июнем уменьшилось сразу на 11%, в близлежащих районах — чуть меньше — на 6%.

В зависимости от сегмента динамика цен была разнонаправленной. По сравнению с июнем прибавили в цене участки (+0,7%) и современные дома (+0.6%), стали дешевле — недостроенные дома (-0.7%) и дома, построенные до 2010 года (-0,2%). Дачи в июле стоили в среднем столько же, сколько и месяцем ранее.

В черте Минска количество домов, выставленных на продажу, напротив, за месяц выросло сразу на 4%, достигнув своего нового максимума. Средняя цена квадратного метра по сравнению с июнем, напротив, снизилась на 0,4% — до 1119 $/м2.