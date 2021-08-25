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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ЮБИЛЕЙНОГО XV РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЭНЕРГОМАРАФОН»
17:40 26.08.2021
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси объявляет о проведении в 2021/2022 учебном году XV республиканского конкурса «Энергомарафон».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, конкурс способствует формированию у детей активной социальной позиции к рациональному и эффективному использованию энергоресурсов, бережному отношению к окружающей среде, а также выявлению и распространению передового опыта учреждений образования по организации энергосбережения.
Основные задачи республиканского конкурса «Энергомарафон»: пропаганда методов и разработка практических мер по экономии энергоресурсов, в том числе в быту; стимулирование творческой и исследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников в области энергосбережения, энергоэффективности и экологии; повышение общественной информированности и активное продвижение Целей устойчивого развития.
До конца года в учреждениях образования областей и г. Минска пройдут отборочные региональные этапы конкурса с подведением итогов в январе-феврале 2022 г.
Юбилейный заключительный этап XV республиканского конкурса «Энергомарафон» состоится в марте 2022 г. в Брестской области.
Конкурс проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканского конкурса
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