РУП «Белпочта» с 1 сентября 2021 года прекращает оказание услуги «Отправления МАХ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, воспользоваться доставкой товаров и грузов по всей Беларуси, как и прежде, можно с помощью услуги «Перевозка грузов».

Кроме того, прием товаров и грузов от интернет-магазинов продолжает предоставляться в рамках сервиса «E-commerce MAX» на основании заключенного с РУП «Белпочта» договора.