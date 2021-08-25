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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА С 1 СЕНТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ «ОТПРАВЛЕНИЯ МАХ»
17:23 26.08.2021
РУП «Белпочта» с 1 сентября 2021 года прекращает оказание услуги «Отправления МАХ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, воспользоваться доставкой товаров и грузов по всей Беларуси, как и прежде, можно с помощью услуги «Перевозка грузов».
Кроме того, прием товаров и грузов от интернет-магазинов продолжает предоставляться в рамках сервиса «E-commerce MAX» на основании заключенного с РУП «Белпочта» договора.
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