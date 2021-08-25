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ЭКОНОМИКА РБ
В РЕЗУЛЬТАТЕ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СЕРВИСА UBER/YANDEX В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ ДОПЛАЧЕНО 179 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:54 26.08.2021
В результате камерального контроля налоговыми органами сервиса Uber/Yandex в бюджет Витебской области за 1 полугодие 2021 года добровольно доплачено 179 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, основным нарушением субъектов хозяйствования, оказывающих услуги такси, является сокрытие части доходов, полученных в наличной форме.
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