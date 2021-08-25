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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2021 ГОДА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 2,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


16:39 26.08.2021

В январе-июле 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 248,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 148,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 59,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 117,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,9% от общего ввода по области.
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