В январе-июле 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 248,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 148,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 59,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 117,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 34,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 13,9% от общего ввода по области.