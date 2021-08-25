ЭКОНОМИКА РБ

В УП «БЕЛТЕХОСМОТР» УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕРКИ СРОКА РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК АВТО К ДВИЖЕНИЮ

16:27 26.08.2021 МИНСК, 26 августа /ЭКОПРЕСС/. УП «Белтехосмотр» упростило процедуру проверки срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на своем сайте, сообщает предприятие. В частности, на сайте УП «Белтехосмотр» появилась специальная форма поиска, которая находится в разделе «Главная/Услуги/Проверка срока действия разрешения на допуск». В эту форму достаточно ввести регистрационный знак транспортного средства. Дополнительная информация о порядке использования сервиса размещена в этом же разделе.