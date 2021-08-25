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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА 2022 ГОД


15:39 26.08.2021

Подготовлен проект Плана государственной стандартизации Беларуси на 2022 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, проект сформирован на основе предложений республиканских органов государственного управления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации.

В 2022 г. планируется проведение работ по 323 темам. В их числе – разработка 6 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза), а также 228 стандартов (СТБ, ГОСТ), в том числе и изменений к ним в различных отраслях экономики. Свыше 170 государственных стандартов будет гармонизировано с международными и европейскими. Более 50 ГОСТ будут разработаны в поддержку реализации технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, молоко и молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, нефть, подготовленную к транспортировке и (или) использованию.

Разработка 15 государственных стандартов направлена на содействие поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Предусмотрена также разработка 5 государственных стандартов в рамках реализации программы «Качество 2021-2025».

Разработка и применение стандартов, включенных в проект плана, будет также содействовать достижению в Республике Беларусь Целей устойчивого развития ООН.

Включена проверка научно-технического уровня 62 государственных стандартов.

Ознакомиться с проектом плана можно здесь.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в Госстандарт до 26 сентября 2021 г.
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