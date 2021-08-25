В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 3 284,7 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,2 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 2 872,7 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 2 113,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-июля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 148 млн рублей, или 122,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.