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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОДРОС НА 0,7%
15:26 26.08.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-июле 2021 г. составил 3 284,7 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,2 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,5% розничного товарооборота области, в январе-июле 2021 г. составил 2 872,7 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-июле 2021 г. оптовый товарооборот составил 2 113,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-июля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2021 г. составил 148 млн рублей, или 122,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2020 г.
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