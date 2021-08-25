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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД СОВМЕСТНО С ИНВЕСТПЛАТФОРМОЙ FINSTORE.BY ВЫХОДИТ НА РЫНОК ЦИФРОВЫХ ТОКЕНИЗИРОВАННЫХ АКТИВОВ


15:00 26.08.2021

Белорусская железная дорога вышла на рынок цифровых токенизированных активов, выпустив токены на инвестиционной платформе банка БелВЭБ Finstore.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, объем эмиссии токенов – 5 млн USD. Номинал одного токена – 100 USD. Доходность для инвесторов составляет 7,5% годовых. Срок обращения токенов – 3 года. При этом имеется возможность досрочного выкупа в объеме 100% от числа проданных токенов каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022 года.

«Токены, как цифровой финансовый инструмент, открывают возможность физическим и юридическим лицам сохранить и гарантированно приумножить свои сбережения, инвестируя их в одно из крупнейших объединений страны. Белорусская железная дорога уже много лет сохраняет статус надежного эмитента долговых финансовых инструментов и, выпуская токены, предлагает всем желающим воспользоваться привилегиями и преференциями, предоставляемыми декретом № 8 «О развитии цифровой экономики», - прокомментировали в пресс-центре БЖД.

Более подробная информация об эмитенте токенов и их параметрах содержится в декларации White paper.
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