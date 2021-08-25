Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 августа 2021 года выросло до 474,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 474 тыс. 403 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 467 тыс. 836 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1305 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3723 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1551 человека, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 773 теста. Всего в стране проведено 7 млн 720 тыс. 145 тестов.

Более 1,59 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,31 млн человек прошли полный курс вакцинации.