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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОРОДОКСКОМ ЛЕСХОЗЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА


14:13 26.08.2021

Городокском лесхозе завершается модернизация деревообрабатывающего цеха.

Как пишет газета «Витебские вести», новая линия по переработке древесины позволит Городокскому лесхозу увеличить объемы переработки собственного сырья.

Один из этапов плановых работ по модернизации — замена оборудования в деревообрабатывающем цеху.

«Переоснащение позволит нам увеличить конкурентоспособность и экспорт продукции, работать на перспективу, - сказал главный инженер лесхоза Андрей Крикунов. - Раньше, чтобы переработать древесину в пиломатериал, рабочим приходилось вручную перетаскивать заготовки от одного станка к другому. Это негативно сказывалось на производительности труда. Теперь весь процесс будет происходить на европейской автоматизированной линии. Она позволит лесхозу увеличить объем производства продукции до 15 куб. м за смену, что на порядок выше предыдущих показателей».

Преобразилось и само здание цеха — залиты полы, оштукатурены и покрашены стены, благоустроена прилегающая территория. Улучшились условия труда. Например, на станции погрузки материалов появилось новое бытовое помещение модульного типа.

«Высокопроизводительное оборудование позволит нам обрабатывать древесину любых пород диаметром от 14 до 32 см. Бревна длиной 3-6 м подаются на линию, раскрежевываются и отправляются на брусовочный станок. Получившиеся полубрусы в последующем распиливаются на необрезной пиломатериал, а горбыль — на обрезной. На выходе они проходят торцовку — подгонку под заданный размер – и пакетируются. Отходы измельчаются в рубительной машине в щепу — отличное топливо для котельных на местных видах топлива. Кроме того, благодаря системе аспирации опилки от станков удаляются автоматически, - сообщила начальник деревообрабатывающего подразделения Марина Гончарова. - На линии будет занято шесть человек. Большинство продукции планируем реализовывать за границей. В следующем году хотим усовершенствовать производство — обустроить специальную емкость, чтобы проводить асептическую обработку, про­длевающую сохранность товара. В будущем можно задуматься о выпуске топливных гранул на основе прессованных опилок».
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