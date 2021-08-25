На 1 августа 2021 года в налоговых органах Минской области состоял на учете 45 601 индивидуальный предприниматель и по сравнению с 1 января 2021 года их численность увеличилась на 1091, или на 2,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, за январь-июль 2021 года такими плательщиками уплачено в бюджет 76,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 1,8 млн рублей, или на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года в сопоставимых ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей в общих поступлениях составила 2,7%.

Основная доля платежей приходится на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, они внесли в бюджет 55,6 млн рублей, или 1,9%.

От индивидуальных предпринимателей, применяющих общий порядок налогообложения, поступило 10,5 млн рублей, или 0,4%.

Плательщиками единого налога уплачено 10,0 млн рублей, или 0,4%.