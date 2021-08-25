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ЭКОНОМИКА РБ


ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,7%


13:45 26.08.2021

В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 12,5 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-июлю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 919,8 млн тонно-километров, или 102% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 62,1 млн человек, или 93,9% к январю-июлю 2020 г.

Пассажирооборот в январе-июле 2021 г. составил 429,5 млн пассажиро-километров, или 84,3% к соответствующему периоду 2020 года.
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