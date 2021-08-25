|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,7%
13:45 26.08.2021
В январе-июле 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 12,5 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-июлю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 919,8 млн тонно-километров, или 102% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 62,1 млн человек, или 93,9% к январю-июлю 2020 г.
Пассажирооборот в январе-июле 2021 г. составил 429,5 млн пассажиро-километров, или 84,3% к соответствующему периоду 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2021
Курсы в банках
на 26.08.2021
Конвертация в банках
на 26.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте