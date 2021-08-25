В Беларуси продолжается прием в профессиональные лицеи и профессионально-технические колледжи

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в отдельных учреждениях профессионально-технического образования продлены сроки приема до полного укомплектования учебных групп, но не позднее чем до 15 сентября. Продолжается прием преимущественно по профессиям строительства, машиностроения, деревообработки, легкой промышленности, сельского хозяйства.

Лица, поступающие в учреждение образования для получения профессионально-технического образования, подают в приемную комиссию следующие документы: заявление на имя руководителя учреждения образования по установленной форме; оригиналы документа об образовании и приложения к нему; медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, установленной Министерством здравоохранения; документы, подтверждающие право поступающего на льготы при приеме на обучение; 6 фотографий размером 3 x 4 см.

При подаче документов поступающий предъявляет документ, удостоверяющий личность (для несовершеннолетних, не имеющих такого документа, – свидетельство о рождении).

Программы профессионально-технического образования реализуются в 125 учреждениях профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям и 41 учреждении образования других уровней, реализующее образовательные программы профессионально-технического образования.

Система профессионально-технического и среднего специального образования оперативно реагирует на изменения на рынке труда. Это происходит благодаря существующему правовому механизму, обеспечивающему взаимосвязь потребностей организаций-заказчиков кадров, с одной стороны, и объема подготовки кадров на различных уровнях профессионального образования, с другой стороны. Постоянно совершенствуется научно-методическое обеспечение образовательного процесса: с участием организаций-заказчиков кадров обновляются образовательные стандарты, типовые учебные планы и программы по учебным предметам, дисциплинам.

Более подробную информацию можно получить на сайтах учреждений образования и сайте Министерства образования (Абитуриенту – Поступающим в учреждения профессионально-технического образования).