В январе-июле 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 9392,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 121,1% к уровню января-июля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 74,8%, в обрабатывающей промышленности – 104,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 264,8% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 109,1%.