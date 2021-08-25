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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЙ МАРГАРИНОВЫЙ ЗАВОД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ХРУСТАЛЬНОЕ ЯБЛОКО»
12:40 26.08.2021
Минский маргариновый завод стал победителем Республиканского конкурса «Хрустальное яблоко».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», горчица «Аппетитная» торговой марки «Золотая капля» стала лидером в номинации «Соусы, кетчупы, приправы».
В ходе закрытой дегустации центральной дегустационной комиссией РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси» вкусовые качества, консистенция и приятное послевкусие горчицы «Аппетитная» Минского маргаринового завода были признаны лучшими.
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