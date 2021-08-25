ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 6,5%

12:32 26.08.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-июль 2021 г. в текущих ценах составил 9278,4 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 6,5% больше к уровню января-июля 2020 г.