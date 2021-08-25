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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЮТ РЕПЕТИТОРАМ НЕ ЗАБЫТЬ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ
11:52 26.08.2021
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Гомельской области напоминает репетиторам не забыть заплатить налог.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, действующее в Беларуси законодательство позволяет физическим лицам заниматься определенными видами деятельности без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.
Перечень таких видов деятельности определен статьей 337 Налогового кодекса Республики Беларусь. В этот перечень включено в том числе оказание услуг репетиторства.
Для осуществления видов деятельности, не требующие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, физическому лицу необходимо до дня начала осуществления в налоговом периоде деятельности подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика с указанием вида деятельности, формы оказания услуг, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности.
Ставка единого налога за месяц для репетиторов установлена в следующих размерах: Гомель - 35 рублей; Мозырь, Жлобин, Речица, Светлогорск – 32 рубля; другие населенные пункты – 25 рублей.
При уплате единого налога предусмотрены льготы, в частности для пенсионеров по возрасту, инвалидов, родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, плательщиков, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Ставка налога в этом случае будет понижена на 20%.
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